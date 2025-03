Transpetro tem alta de 9,2% nas operações de transbordo de navios em 2024; busca novos negócios

"A presença da Transpetro, eu posso afirmar, garantiu o abastecimento da região do Amazonas (durante a seca)", frisou.

No Nordeste, o Ceará registrou um salto de duas para 14 operações, enquanto São Luís avançou de quatro operações para 17, reforçando esses polos como essenciais para o escoamento da produção nacional, segundo o executivo.

Para este ano, a Transpetro planeja ampliar as operações no Porto de Itaqui, no Maranhão, possibilitando a atracação de mais uma embarcação no porto e a realização de duas operações ship to ship simultâneas.

Recentemente, a companhia assinou ainda um memorando de entendimentos com o grupo Imetame para avaliar potencial ingresso em projeto de infraestrutura portuária em implantação no Espírito Santo, para expandir suas operações ship to ship. Uma decisão de investimento, segundo Capirunga, poderá ser tomada em meados do ano.

O executivo evitou citar números, mas pontuou que ambas as operações de ampliação não demandarão desembolsos relevantes por parte da Transpetro.

A companhia oferece atualmente operações ship to ship em 13 localidades no Brasil, permitindo ganhos de escala ao viabilizar a movimentação de produtos em navios de maior porte. Essa solução otimiza o fluxo logístico e reduz em até 30% os custos de transporte, segundo Capirunga.