Trump diz que não mudará de ideia sobre imposição de tarifas em 2 de abril

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não mudará de ideia quanto à imposição de tarifas comerciais recíprocas abrangentes sobre todos os parceiros comerciais em 2 de abril.

"Fomos enganados durante anos e não seremos enganados", disse Trump durante uma reunião no Salão Oval com o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Trump defendeu seu uso de tarifas, minimizou recente volatilidade do mercado e prometeu que os investidores acabariam obtendo ganhos por terem colocado dinheiro para trabalhar agora.