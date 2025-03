Varejo tem queda mensal de 0,9% em vendas em fevereiro, diz Stone

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo no mês passado recuaram 0,9% ante janeiro e 1% sobre fevereiro do ano passado, segundo dados de levantamento da empresa de meios de pagamento Stone divulgados nesta quinta-feira.

"O mercado de trabalho ainda está aquecido, mas os sinais de desaceleração ficaram ainda mais evidentes em fevereiro", afirmou em comunicado à imprensa, Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone. "A queda registrada no varejo reflete um enfraquecimento mais amplo da economia brasileira", acrescentou, citando alta no desemprego, perda de força na criação de empregos e alta nos preços dos alimentos.

Na análise mensal, apenas dois dos oito segmentos analisados pela Stone registraram alta em fevereiro: Material de Construção (0,7%), Móveis e Eletrodomésticos (0,2%). Outros cinco segmentos apresentaram queda: Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (5,9%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (2,6%), Combustíveis e Lubrificantes (1,9%), Artigos Farmacêuticos (1,5%) e Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (0,7%). Já o setor de Tecidos, Vestuário e Calçados, apresentou estabilidade.