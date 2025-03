Vítimas de barragem da Samarco exigem justiça enquanto julgamento em Londres chega ao fim

'RESPONSABILIDADE'

A BHP diz que o processo de Londres duplica procedimentos legais e programas de reparação e reparo no Brasil e deve ser descartado. Diz também que quase US$8 bilhões foram pagos aos afetados por meio da Fundação Renova, sendo que cerca de US$1,7 bilhão foi destinado aos reclamantes envolvidos no processo inglês.

A BHP argumenta que não era proprietária ou operava a barragem, que continha rejeitos do beneficiamento de minério de ferro. Ela disse que uma subsidiária brasileira de sua holding australiana era acionista de 50% da Samarco, que operava de forma independente.

A mineradora também disse que não tinha conhecimento de que a estabilidade da barragem estava comprometida antes do colapso.

O governo brasileiro assinou no fim do ano passado um acordo de indenização com BHP, Vale e Samarco, mas Goodhead disse que as vítimas do desastre não estavam envolvidas.

Goodhead disse nesta quinta-feira que o julgamento era sobre responsabilidade.