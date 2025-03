Volkswagen trabalha em planos alternativos para lidar com tarifas dos EUA

No início deste mês, foi concedido à VW um adiamento de um mês das tarifas de 25% impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações de carros do México, uma vez que a empresa cumpriu as regras do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

O aumento da produção na fábrica da marca em Chattanooga, nos Estados Unidos, precisaria de "um pouco mais de tempo", disse o presidente-executivo da marca, Thomas Schaefer.

"Por enquanto, estamos observando a situação e fazendo planos de reserva para soluções de longo prazo", acrescentou, descrevendo uma mudança de curto prazo de modelos do México para a fábrica dos EUA como "não realista".

O diretor financeiro da marca, David Powels, também disse que a VW não havia transferido nenhum carro para o outro lado da fronteira em antecipação às tarifas.

Em uma entrevista coletiva sobre os resultados anuais, a Volkswagen também apresentou uma atualização sobre o progresso de uma iniciativa de corte de custos iniciada no ano passado para aumentar as margens de 2,9% para 6,5% em 2029, à medida que busca resistir à concorrência de concorrentes asiáticos mais baratos.

A marca reduziu o número de funcionários em 4.200, com 40% desses empregos na produção e 35% na administração, disse Powels. Ela também eliminou alguns turnos noturnos para reduzir os custos da fábrica.