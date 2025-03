Wall Street cai com escalada da guerra comercial; S&P 500 confirma correção

"Ainda há muita incerteza com relação à economia", disse Chuck Carlson, presidente-executivo da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana.

"Parte dessa incerteza certamente está sendo impulsionada pelas tarifas, mas há outras incertezas por aí, e isso faz com que os investidores pensem que talvez o pouso forçado esteja acontecendo, afinal."

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do Departamento do Trabalho pareceu ecoar os dados do CPI de quarta-feira, com leituras mais frias do que o esperado, parecendo confirmar que a inflação continua em seu caminho sinuoso para baixo, à medida que se aproxima da meta anual de 2% do Federal Reserve.

Isso, juntamente com um relatório de pedidos de auxílio-desemprego moderado, forneceu alguma garantia de que, por enquanto, a inflação está indo na direção certa e o mercado de trabalho está em bases sólidas.

Os mercados também estavam de olho na luta livre em andamento no Capitólio, enquanto os parlamentares tentavam aprovar um projeto de lei de gastos antes do prazo final que se aproxima rapidamente para evitar uma paralisação parcial do governo.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,30%, para 40.813,57 pontos, o S&P 500 perdeu 1,39%, para 5.521,52 pontos, e o Nasdaq recuou 1,96%, para 17.303,01 pontos.