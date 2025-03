Ações chinesas encerram a semana em alta com expectativa de mais estímulos ao consumo

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas encerraram a semana em alta nesta sexta-feira, lideradas pelo setor de consumo depois que uma cidade do norte da China anunciou planos para aumentar as taxas de natalidade, enquanto os investidores aguardam uma conferência de imprensa na próxima semana sobre medidas adicionais para aumentar o consumo doméstico.

No fechamento do dia, o índice de Xangai teve alta de 1,81%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,43%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,12%.

Hohhot, uma cidade da Mongólia Interior, disse na quinta-feira que oferecerá subsídios em dinheiro para casais que tenham filhos, no mais recente esforço para aumentar as taxas de natalidade do país, de acordo com a mídia estatal. Os investidores esperam que mais cidades e províncias possam seguir o exemplo.