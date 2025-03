Ações europeias sobem com papéis alemães na liderança após Merz garantir apoio para reforma histórica da dívida

O provável próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz, disse que havia garantido o apoio crucial do Partido Verde para um aumento maciço nos empréstimos estatais, abrindo caminho para que o parlamento local o aprove na próxima semana.

"O acordo político de hoje deveria ter garantido uma maioria de dois terços no parlamento na votação da próxima terça-feira. No entanto, a chance de um fracasso surpresa ainda não é zero", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

"Independentemente disso, as chances de uma recuperação cíclica com base nos efeitos do humor positivo e, posteriormente, nos gastos reais, aumentaram claramente."

Setores que se espera que sejam os mais beneficiados pelas reformas deram um salto após as notícias. O setor de bancos liderou os ganhos com um avanço de 2,6%, seguidos pelo de bens industriais, que abriga ações de defesa.

O setor aeroespacial e de defesa, que abrange todo o continente, fechou em alta de 4,1%, enquanto o índice de volatilidade da região caiu para seu nível mais baixo desde 4 de março, depois de ter atingido seu patamar mais alto em mais de sete meses anteriormente na semana.

Embora as notícias tenham renovado a demanda por risco na Europa, o STOXX 600 ainda registrou uma perda semanal, a pior desde dezembro.