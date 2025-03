Confiança do consumidor dos EUA recua de forma acentuada em março

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu de forma acentuada em março e as expectativas de inflação subiram em meio a preocupações de que as tarifas do presidente Donald Trump, que têm desencadeado uma guerra comercial, aumentarão os preços dos produtos e prejudicarão a economia.

A Universidade de Michigan informou nesta sexta-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 57,9 neste mês, em comparação com a leitura final de 64,7 em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 63,1.