CS Infra, Monte Rodovias, VF Gomes e Zopone/Constral vencem lotes em leilão rodoviário do MT

(Reuters) - O consórcio formado por Zopone e Constral, a CS Infra, a Monte Rodovias e a VF Gomes venceram lotes do leilão rodoviário realizado nesta sexta-feira pelo governo do Mato Grosso, conforme informações da B3.

Foram leiloados quatro trechos: Lote 1 (Rota do Arinos); Lote 2 (Rodovia da Produção); Lote 5 (Rodovia da Integração); e Lote 8 (Rota Juruena). Outros dois lotes estavam previstos para serem disputados -- Lote 3 (Rota do Rio Acima) e Lote 6 (Rodovia Multimodal) -- mas não receberam propostas.

A CS Infra, da Simpar, venceu o Lote 5 de rodovias, de 308,38 km que conecta Paranatinga a Canarana, entre as MTs 020 e 326, com um deságio de 8,33% sobre a tarifa básica de pedágio, se comprometendo com investimentos de R$1,09 bilhão na concessão.