Dólar cai puxado por exterior e fecha semana abaixo de R$5,75

Às 17h05 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,01%, aos R$5,7640.

A moeda norte-americana oscilou em baixa ante o real durante todo o dia, puxada pela queda do dólar também no exterior, em sessão marcada pela busca dos investidores por ativos de maior risco, como ações e divisas de países emergentes.

Por trás do movimento de busca por risco estavam fatores como o avanço das negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o acordo fechado para uma reforma fiscal na Alemanha e a percepção de que há espaço para recuperação das ações nos EUA, após o movimento recente de liquidação de papéis.

Neste cenário, após marcar a cotação máxima de R$5,7897 (-0,13%) às 9h00, na abertura do mercado, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,7102 (-1,50%) às 14h18. O recuo estava em sintonia com a alta firme do Ibovespa, em um dia de modo geral positivo para os ativos brasileiros.

Durante a tarde o dólar retomou um pouco de fôlego no Brasil, com investidores ajustando posições antes do fim de semana.

Na próxima semana as atenções dos investidores se voltam para as decisões sobre juros dos EUA e do Brasil, ambas na quarta-feira.