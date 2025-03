Dólar recua na esteira de busca por ativos de risco no exterior; tarifas seguem em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,81%, a R$5,776 na venda.

Por mais uma sessão, a cotação do dólar no Brasil acompanha o cenário externo, onde a moeda norte-americana recuava frente a maioria de seus pares, com destaque para as quedas diante de divisas emergentes, como o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Nesse ponto, eram destaque os aumentos nos preços do petróleo neste pregão, o que tende a favorecer países exportadores da commodity, uma vez que as incertezas em relação às discussões por um fim na guerra da Ucrânia voltava a gerar preocupações com a oferta de combustível.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na véspera que apoia a ideia dos EUA de um cessar-fogo de 30 dias no conflito, mas apontou que mais detalhes precisam ser definidos, incluindo uma solução para as causas fundamentais da guerra.

Os preços do dólar no exterior também pareciam estar passando por outro processo de correção, após ganhos acumulados na véspera, à medida que os agentes financeiros continuam navegando por uma série de incertezas comerciais com as tarifas prometidas por Trump.

Na mais recente notícia sobre o assunto, o presidente norte-americano prometeu responder às medidas retaliatórias anunciadas pela União Europeia e pelo Canadá às taxas de 25% impostas pelos EUA nesta semana sobre as importações de aço e alumínio.