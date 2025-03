Fed deve debater riscos econômicos crescentes em sua próxima reunião

O crescimento do emprego tem persistido em grande parte, e a inflação continua desacelerando, de acordo com os dados mais recentes, mas as tarifas impostas pelos EUA e as ações de retaliação dos parceiros comerciais aumentam a chance de uma reversão.

São muitos fatores para serem assimilados e, na próxima semana, as autoridades do Federal Reserve - os mais importantes tomadores de decisões econômicas dos EUA fora do novo governo - se reunirão em Washington para tentar entender como o cenário mudou desde sua última reunião em janeiro.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse que "não nos cabe criticar... ou elogiar" as decisões do governo, mas eles terão que gerir as consequências e, se o cenário em janeiro era incerto, os riscos que eram amplamente especulativos naquele momento se tornaram mais tangíveis.

Uma pesquisa recente da Reuters encontrou quase unanimidade entre os economistas de que os riscos de recessão no curto prazo aumentaram, enquanto alguns dos principais analistas econômicos afirmam que a desaceleração do crescimento pode ser acompanhada por preços ainda em alta.

Esses dois fatores juntos poderiam forçar Powell e seus colegas a fazer escolhas difíceis entre apoiar a economia e os empregos com cortes na taxa de juros ou manter os juros altos para garantir que a inflação e as expectativas de inflação permaneçam controladas.

Espera-se que o Fed mantenha os custos dos empréstimos estáveis na reunião de 18 e 19 de março, mas novas projeções econômicas mostrarão como o grupo de 19 autoridades vê os primeiros meses de Trump em termos de desemprego, inflação e crescimento, e a política monetária necessária em resposta.