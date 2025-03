Ibovespa fecha em alta e flerta com 129 mil pontos; Natura&Co afunda 30%

Dados da B3 sobre a movimentação de estrangeiros mostram entrada líquida de R$899,1 milhões em março até o dia 12. No ano, o saldo está positivo em quase R$9,6 bilhões.

Wall Street endossou a performance positiva no pregão brasileiro, com o S&P 500 subindo mais de 2%, em dia de ajustes após quedas fortes na semana, que foram desencadeadas por temores de desaceleração do crescimento devido às políticas comerciais erráticas do governo Trump.

DESTAQUES

- NATURA&CO ON desabou 29,94%, maior queda percentual em um dia da história da companhia, após resultado trimestral frustrar expectativas, com analistas destacando margens e mesmo um resultado operacional pior do que estimavam. A ação fechou a R$9,5, menor preço de fechamento desde outubro de 2015 e equivalente a uma perda de R$5,6 bilhões em valor de mercado. Em teleconferência sobre o balanço, executivos da fabricante de cosméticos reforçaram o compromisso com a expansão de rentabilidade da empresa, mas acrescentaram que ainda há muito o que fazer no processo de transformação da companhia.

- MAGAZINE LUIZA ON saltou 13,48%, após o balanço do último trimestre apontar lucro ajustado de R$139,2 milhões. Alguns operadores citaram movimentos de short squeeze nas ações. Analistas do Safra afirmaram que números operacionais ficaram abaixo das suas expectativas, mas destacaram positivamente a geração de caixa. Em teleconferência com analistas, o presidente-executivo, Frederico Trajano, afirmou que o Magalu pretende elevar a concessão de crédito em 2025 como forma de acelerar as vendas físicas e online das marcas do grupo.

- VALE ON avançou 3,28%, favorecida pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com ganho de 2,32%. Os preços tiveram como suporte sinais de demanda resiliente e expectativas crescentes de medidas adicionais de estímulo na China, o maior consumidor mundial de minério. No setor, CSN ON , que controla a CSN Mineração, subiu 11,82%, enquanto USIMINAS PNA avançou 4,07% e GERDAU PN ganhou 2,61%.