Inflação na França fica abaixo de 1% pela primeira vez em 4 anos em fevereiro

(Reuters) - A inflação na França caiu abaixo de 1% pela primeira vez em quatro anos em fevereiro, mostraram dados finais do instituto de estatísticas INSEE nesta sexta-feira.

A taxa de inflação harmonizada da França, ajustada para comparação com outros países da zona do euro, foi de 0,9% na comparação anual em fevereiro, em linha com as expectativas dos analistas e com a leitura preliminar publicada no final de fevereiro.

Foi a primeira vez que a taxa ficou abaixo de 1% desde fevereiro de 2021.