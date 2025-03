Juros futuros ganham força à tarde e fecham com leves ganhos apesar do dólar fraco

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,59%, ante 14,571% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,61%, ante 14,497%.

Na primeira metade do dia as taxas se sustentaram no território negativo, dando continuidade ao movimento da véspera -- quando houve demanda de estrangeiros e locais pela renda fixa brasileira -- e refletindo a divulgação de dados favoráveis sob o ponto de vista inflacionário no Brasil.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou mais cedo que as vendas no varejo caíram 0,1% em janeiro sobre o mês anterior, em resultado um pouco melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters, de retração de 0,2%. Porém, foi o terceiro mês de retração do varejo, o que para alguns analistas reforça a visão de que a economia está desacelerando.

Já o Banco Central informou que o setor público brasileiro teve superávit primário de R$104,096 bilhões em janeiro, acima do saldo positivo projetado de R$102,135 bilhões. Com isso, a dívida bruta do governo central caiu para 75,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em janeiro, ante 76,1% em dezembro.

Estes dois fatores -- o varejo e o primário -- favoreciam a queda das taxas futuras, assim como a forte queda do dólar ante o real, superior a 1%. Às 13h10, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a mínima de 14,45%, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Durante a tarde, no entanto, as taxas recuperaram força no Brasil e migraram para o território positivo. Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que aparentemente alguns agentes aproveitaram os níveis mais baixos para “comprar taxa” e realizar lucros.