Merz anuncia acordo para grande reforma fiscal: "A Alemanha está de volta"

BERLIM (Reuters) - O provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta sexta-feira que conseguiu o apoio crucial do Partido Verde para elevar de forma maciça os empréstimos estatais, abrindo caminho para que o atual Parlamento aprove o acordo na próxima semana.

O bloco conservador de Merz e o Partido Social-Democrata, que estão em negociações para formar um governo após a eleição do mês passado, propuseram um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e mudanças nas regras fiscais a fim de reforçar a defesa e impulsionar o crescimento da maior economia da Europa.

Com o apoio do Partido Verde, eles agora têm a maioria de dois terços necessária para aprovar as alterações constitucionais, com uma votação prevista para a próxima semana.