Minério de ferro sobe com demanda resiliente e apostas de estímulos da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira, atingindo os níveis mais altos em quase duas semanas, e caminhavam para fechar com ganho semanal, apoiados pela demanda resiliente e pelas expectativas crescentes de medidas adicionais de estímulo na China, o maior consumidor mundial de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,32%, atingindo uma máxima desde 3 de março, a 794 iuanes (US$109,79) a tonelada, um aumento de 2,5% na semana.