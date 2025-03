Natura&Co desaba após resultado aquém do esperado e perde mais de R$5 bi em valor de mercado

A empresa teve prejuízo líquido de R$438,5 milhões no quarto trimestre, uma redução de 83,5% em relação ao resultado negativo de R$2,7 bilhões no mesmo período de 2023, mas a margem bruta caiu 0,5 ponto, para 62,9%, enquanto a margem Ebitda recorrente cedeu 0,7 ponto, a 9,1%.

"A rentabilidade da Natura&Co desapontou tanto na margem bruta como na margem Ebitda ajustada", afirmaram analistas do Bradesco BBI em relatório a clientes, também chamando a atenção para o aumento das despesas gerais e administrativas como percentual da receita, que subiram 5,1 pontos, para 12,2%.

O diretor-executivo para a América Latina da companhia, João Paulo Ferreira, disse em teleconferência com analistas nesta sexta-feira que a rentabilidade do quarto trimestre "também nos frustra", reforçando que a companhia está "absolutamente" comprometia com a expansão de rentabilidade e geração de caixa.

Às 11h23, as ações da Natura&Co desabavam 27,51%, a R$9,83, tendo chegado a R$9,66 na mínima até o momento, menor patamar desde janeiro de 2023 e equivalente a uma perda de R$5,4 bilhões em valor de mercado. Caso confirmada essa queda no fechamento, será o maior tombo percentual em um dia das ações na história da companhia.

No mesmo horário, o Ibovespa subia 1,52%.

"Os resultados do quarto trimestre da Natura&Co não chegaram nem perto do que nós e o mercado esperávamos do ponto de vista operacional", afirmaram analistas do JPMorgan em relatório.