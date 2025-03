Obra em área ambiental causa polêmica em Belém às vésperas da COP30

BELÉM/BRASÍLIA (Reuters) - Uma obra de uma avenida na região metropolitana de Belém que corta parte de uma área de proteção ambiental virou a mais recente polêmica na preparação do Brasil para receber a cúpula do clima da ONU COP30, apesar de o governo do Estado do Pará negar que haja desmatamento e que a construção tenha relação com o evento, que acontece em novembro.

O trecho de 13 quilômetros da Avenida da Liberdade liga a zona urbana de Belém à alça viária da capital paraense, a rodovia PA-483, e corta uma parte da Área de Proteção Ambiental (APA) metropolitana de Belém, além de margear o Parque Estadual do Utinga. O empreendimento teve a licença ambiental emitida pela Secretária de Meio Ambiental (Sema) do Pará em 2023.

Na licença, a Sema afirma que o impacto ambiental é mínimo dentro da APA, e, com isso, autorizou a obra. O governo do Estado, responsável pela estrada, afirma que o traçado escolhido segue o de um linhão de transmissão de energia elétrica e, consequentemente, uma área já desmatada.