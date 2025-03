Senado dos EUA se aproxima de aprovar projeto de financiamento do governo e evitar paralisação

Parlamentares democratas expressaram sua indignação com o projeto de lei, que cortaria os gastos em cerca de US$7 bilhões e que, segundo eles, não faz nada para impedir a campanha de Trump, liderada por Elon Musk, de interromper gastos obrigatórios e cortar dezenas de milhares de empregos.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse não gostar do projeto de lei, mas afirmou que as consequências de uma paralisação do governo seriam uma "opção muito pior"

"Uma paralisação daria a Donald Trump e a Elon Musk carta branca para destruir serviços vitais do governo em um ritmo significativamente mais rápido do que agora", disse Schumer. "O governo Trump teria autoridade total para considerar agências, programas e funcionários não essenciais, dispensando funcionários sem nenhuma promessa de que seriam recontratados."

Para bloquear o projeto de lei, seria necessária a rejeição de pelo menos 41 senadores democratas, que há muito tempo se opõem às paralisações do governo por causarem um caos desnecessário às famílias norte-americanas.

Os republicanos têm uma maioria de 53 a 47 no Senado e uma vantagem de 218 a 213 na Câmara.

O projeto de lei reduziria os gastos em cerca de US$7 bilhões em relação aos níveis do ano passado. As Forças Armadas dos EUA receberiam cerca de US$ 6 bilhões a mais, enquanto os programas não relacionados à defesa sofreriam uma redução de US$13 bilhões.