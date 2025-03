SLC Agrícola compra terras na Bahia e em Minas Gerais por R$913 mi

Os pagamentos serão feitos em duas parcelas iguais, com a primeira parte liquidada na assinatura do contrato e o restante, no caso da área na Bahia, em março de 2026, e no caso do ativo em Minas Gerais, após superadas determinadas "condições precedentes", disse a SLC.

"Além da terra, também foram adquiridas toda a infraestrutura existente na fazenda (Pamplona), tais como silos, alojamentos, sede administrativa, armazéns e outros", acrescentou a companhia no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)