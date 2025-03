Tesla planeja que Model Y custe ao menos 20% menos para defender participação na China, dizem fontes

XANGAI (Reuters) - A Tesla fabricará uma versão de menor custo de seu Model Y mais vendido em Xangai, disseram três pessoas com conhecimento do assunto, com o objetivo de recuperar o terreno perdido durante uma guerra de preços em seu segundo maior mercado.

A fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos está desenvolvendo o modelo em um projeto com o codinome "E41" e o construirá usando as linhas de produção existentes, disseram as fontes. A produção em massa começará em sua maior fábrica em 2026, segundo duas das pessoas.

O carro será menor e custará pelo menos 20% menos para ser produzido do que o renovado Model Y lançado no final do ano passado, disseram duas delas. O Model Y, um crossover SUV de tamanho médio, é vendido a partir de 263.500 iuanes (US$36.351).