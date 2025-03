Wall St abre em alta mas índices caminham para perdas semanais

(Reuters) - O mercado acionário dos Estados Unidos se recuperava nesta sexta-feira, mas todos os três principais índices ainda estão no caminho certo para quedas semanais após uma liquidação nesta semana desencadeada por temores de desaceleração do crescimento devido às políticas comerciais erráticas do governo Trump.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,60% na abertura, para 41.057,57 pontos. O S&P 500 ganhava 0,77%, a 5.563,85 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 1,27%, para 17.523,3 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)