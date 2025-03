Wall Street salta com compra de papéis em liquidação

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, com investidores em busca de pechinchas no final de uma semana tumultuada, na qual a escalada da guerra comercial do presidente norte-americano, Donald Trump, alimentou temores de recessão e reduziu o apetite por risco.

Uma amplo movimento de alta impulsionou os três principais índices de ações dos EUA a obterem ganhos sólidos, com megacaps relacionadas à tecnologia, recentemente enfraquecidas, desfrutando de uma recuperação. Cada uma das ações de impulso relacionadas à inteligência artificial das chamadas Sete Magníficas avançou, embora seis delas permaneçam em baixa no ano.