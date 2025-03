Chinesa Ecarx negocia com Volkswagen desenvolver carros inteligentes para Europa e EUA, diz CEO

XANGAI (Reuters) - A Volkswagen está em negociações com o desenvolvedor do sistema de cockpit digital Ecarx para colocar as tecnologias da empresa chinesa em carros que a companhia alemã vende em mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, disse o CEO da Ecarx.

A Volkswagen já tem uma parceria com a empresa, que é apoiada pelo presidente da multinacional chinesa Geely, Eric Li, para fabricar carros inteligentes no Brasil e na Índia com o sistema de painel de controle digital Antora 1000 da Ecarx. O sistema apresenta chip e software proprietários e oferece serviços como reconhecimento de voz e mapas de navegação.

As duas empresas agora buscam estender a parceria para incluir os carros da marca Skoda da VW vendidos na Europa, disse o CEO da Ecarx, Shen Ziyu, à Reuters.