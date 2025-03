Júri condena dois homens pela morte de congolês em quiosque no Rio de Janeiro

Moise foi morto em janeiro de 2022 após ser espancado a pauladas e torturado por funcionários do quiosque Tropicália. Ele prestava serviços para quiosques da orla da Barra da Tijuca e teria ido ao Tropicália cobrar uma dívida de R$200.

As cenas do crime, que repercutiu dentro e fora do Brasil, foram exibidas durante o júri, que durou dois dias.

(Rodrigo Viga Gaier, do Rio de Janeiro)