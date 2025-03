Comissão do parlamento alemão aprova maior endividamento do governo para reforçar defesa e economia

BERLIM (Reuters) - O comitê orçamentário parlamentar da Alemanha aprovou neste domingo planos para um aumento maciço no endividamento estatal, com o objetivo de reforçar a defesa do país e reativar o crescimento da maior economia da Europa.

Em sessão extraordinária, o comitê apoiou os planos acordados na sexta-feira entre os conservadores da CDU/CSU, os sociais-democratas e os verdes. Com isso, os planos foram enviados ao parlamento.

O projeto de lei, que inclui um fundo de 500 bilhões de euros (US$540 bilhões) para infraestrutura e mudanças nas regras de empréstimos, exigirá maioria de dois terços na votação parlamentar, marcada para terça-feira, 18 de março.