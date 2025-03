Ações dos EUA avançam conforme investidores avaliam dados econômicos e políticas de Trump

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos avançaram pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, com investidores buscando pechinchas depois que os índices Nasdaq e S&P 500 caíram por quatro semanas consecutivas e analisando os dados econômicos mais recentes para avaliar o impacto das políticas do governo Trump.

As vendas no varejo dos EUA se recuperaram marginalmente em fevereiro, mas ficaram abaixo das expectativas, refletindo a crescente incerteza sobre as tarifas e a demissão em larga escala de funcionários do governo federal.