Ações europeias fecham em alta com esperança de reformas na Alemanha e cessar-fogo na Ucrânia

O setor de petróleo e gás liderou os ganhos com uma alta de 1,5%, acompanhando os preços mais altos do petróleo, depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os Houthis do Iêmen até que o grupo alinhado ao Irã pare com seus ataques. [O/R]

As ações do setor de saúde subiram 1,4%, registrando sua quarta alta consecutiva e a maior sequência de ganhos desde o final de janeiro.

As ações de luxo caíram. A L'Oreal recuou quase 1%, a Kering caiu 2,8% e a Burberry cedeu 4,3%, com o índice mais amplo em baixa de 0,6%.

Investidores permaneceram otimistas com relação às reformas fiscais alemãs, que, se aprovadas, podem ser um grande estímulo para a economia combalida, embora tenham sido atingidas por contestações legais de última hora.

"A legislação é coberta por menos de 20 páginas de texto, portanto, acreditamos que o risco legal aqui é baixo... ainda não acreditamos que os mercados tenham se dado conta do quanto isso será um divisor de águas para a Alemanha nos próximos anos", disseram analistas do Deutsche Bank.

"Nossos economistas acreditam que isso pode levar a um estímulo fiscal de 3% a 4% do PIB até, no máximo, 2027."