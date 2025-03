BNDES decide se abster de votar sobre dupla listagem da JBS nos EUA

Por Roberto Samora e Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - A BNDESPar, braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), decidiu se abster de votar sobre a proposta de dupla listagem de ações da JBS nos Estados Unidos e no Brasil, de acordo com fato relevante publicado pela companhia de alimentos nesta segunda-feira.

A decisão da BNDESPar, segundo maior acionista da JBS, com 20,8% de participação, foi tomada em um acordo com a J&F Investimentos, holding da família Batista, acionista controladora da JBS com fatia de mais de 48%.