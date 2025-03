Centro de animais da Petrobras em Oiapoque estará pronto para inspeção em abril

As obras do centro devem ser concluídas até o final de março, e o Ibama poderá agendar uma visita para inspecioná-lo a partir de 7 de abril, diz o documento enviado pela Petrobras ao Ibama e datado de 14 de março.

Apesar de os executivos da Petrobras terem dito que o centro é a última exigência do Ibama, a equipe técnica do órgão recomendou no mês passado que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, negasse o pedido de perfuração, disseram fontes à Reuters.

Agostinho está sob forte pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse no mês passado que o Ibama "é um órgão do governo parecendo que é um órgão contra o governo" devido ao atraso na aprovação da licença.

O Ibama já havia negado a licença para perfuração de poço no local pela Petrobras em 2023, mas a empresa entrou com um pedido de reconsideração, que o órgão está avaliando atualmente, sem prazo para dar uma resposta final.

A Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial, é a fronteira de petróleo mais promissora do Brasil, compartilhando a geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está desenvolvendo campos enormes.

Embora a região tenha um grande potencial para a Petrobras, a empresa tem enfrentado forte resistência de ambientalistas, além de comunidades indígenas locais em Oiapoque e de promotores federais em relação à sua proposta de perfuração na região.