Cimed anuncia venda de participação minoritária para fundo soberano de Cingapura

A empresa registrou faturamento de R$3,6 bilhões no ano passado, segundo dados prévios. O balanço oficial será conhecido no final do mês.

"Estamos orgulhosos em ter ao nosso lado um parceiro estratégico com conexão global como o GIC para acelerar a nossa jornada de crescimento", afirmou o presidente da Cimed, João Adibe Marques, em comunicado à imprensa.

"Esse movimento é um marco nos 48 anos da nossa história."

A Cimed se apresenta como a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil em volume de vendas, dona de marcas como Cimed Genéricos, Lavitan, Carmed, Cimegripe, Xô Inseto, entre outras.