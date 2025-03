Dólar cai abaixo de R$5,70 com notícias positivas da China e alta do petróleo

“O volume total de importações chinesas de commodities -- do petróleo bruto aos metais industriais -- continua sem paralelo no mundo. O Brasil, como um dos principais parceiros comerciais da China, está bem-posicionado para se beneficiar desse movimento, o que ajuda a explicar a valorização do real na sessão de hoje”, acrescento Shahini.

Outro fator favorável para os ativos de risco era a indicação de que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja falar com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira e discutir o fim da guerra na Ucrânia, após conversas positivas entre autoridades norte-americanas e russas em Moscou.

Neste cenário, após marcar a cotação máxima de R$5,7434 (-0,03%) às 9h00, na abertura, o dólar à vista despencou até a mínima de R$5,6665 (-1,37%) às 16h00.

O movimento esteve em sintonia com o avanço firme do Ibovespa e o recuo das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), com investidores à espera das decisões de política monetária do Banco Central e do Federal Reserve marcadas para a próxima quarta-feira -- eventos com potencial de alterar a precificação dos ativos no Brasil.

No exterior, a moeda norte-americana seguia com viés negativo no fim da tarde. Às 17h30 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,33%, a 103,390.