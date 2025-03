Futuros de Wall St recuam após comentários de Bessent; reunião do Fed entra em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, uma vez que os comentários do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, aumentavam o desconforto com uma desaceleração econômica, enquanto o foco está nos sinais da próxima reunião do Federal Reserve.

Em uma entrevista à NBC no domingo, Bessent alertou que "não há garantias" de que os EUA escaparão de uma recessão.

Seus comentários aumentavam as ansiedades existentes sobre a possibilidade de uma desaceleração econômica na maior economia do mundo. As políticas tarifárias do presidente Donald Trump têm intensificado os temores de uma recessão induzida por uma guerra comercial.