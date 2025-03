Haddad diz que isenção do IR até R$5 mil deve custar R$27 bi por ano

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o impacto da ampliação da faixa de isenção de IR para quem ganha até R$5 mil será de aproximadamente R$27 bilhões por ano, contra previsão feita inicialmente que apontava para um custo de R$35 bilhões.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na terça-feira para discutir a proposta do governo da reforma do IR.

Segundo ele, após a conversa com o comando do Legislativo, Lula "provavelmente" anuncia a proposta final sobre o tema nesta semana.