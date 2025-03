Atividade econômica surpreende e cresce bem mais que o esperado em janeiro, mostra IBC-Br

O dado divulgado pelo BC ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,22%.

O resultado mensal mostrou forte recuperação após a retração de 0,6% registrada em dezembro, em dado revisado pelo BC de uma queda de 0,7% informada antes, e marcou o melhor resultado desde junho de 2024.

Na comparação com janeiro do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 3,6%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 3,8%, segundo números observados.

O PIB fechou 2024 com crescimento de 3,4%, segundo os dados do IBGE. A expectativa entre analistas agora é de perda de força da economia, conforme ela passe a sentir mais os efeitos do aperto monetário realizado pelo BC, embora uma safra agrícola positiva deva ser favorável à atividade no início deste ano.

O resultado de janeiro do IBC-Br superou as expectativas mesmo com resultados fracos da indústria, varejo e serviços no mês.

O volume de serviços teve queda de 0,2% em janeiro, enquanto as vendas no varejo restrito registraram queda de 0,1%. A produção da indústria no Brasil, por sua vez, frustrou as expectativas e ficou estagnada em janeiro.