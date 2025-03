Ibovespa abre com sinal positivo com Petrobras entre destaques

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta segunda-feira, flertando com os 129 mil pontos, com as ações da Petrobras entre os destaques positivos, favorecidas pela alta dos preços petróleo no exterior.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,18%, a 129.185,07 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, avançava 0,28%.

(Por Paula Arend Laier)