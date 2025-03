Ibovespa sobe e fecha na máxima desde outubro orbitando 131 mil pontos

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 3%, com os bancos do Ibovespa mostrando desempenho robusto. BANCO DO BRASIL ON subiu 2,08%; BRADESCO PN fechou em alta de 1,48% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 2,25%. Ainda, BTG PACTUAL UNIT avançou 2,83%.

- PETROBRAS PN encerrou o pregão com elevação de 1,86%, beneficiada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior. PETROBRAS ON ganhou 2,32%.

- VALE ON subiu 1,44%, apesar da queda dos futuros do minério de ferro na China. O Itaú BBA elevou o preço-alvo do ADR da mineradora de US$12 para US$13, enquanto reiterou recomendação "outperform"

- MAGAZINE LUIZA ON avançou 5,63%, ampliando os ganhos da última sexta-feira, quando saltou mais de 13% após a divulgação do balanço. A alta dos papéis encontrou apoio no alívio das taxas dos contratos de DI. O índice do setor de consumo avançou 1,04%.

- SLC AGRÍCOLA ON recuou 3,92%, tendo no radar anúncio de aquisição de mais de 47 mil hectares totais de terra na Bahia e em Minas Gerais por R$913 milhões. Analistas do Bradesco BBI reiteraram recomendação neutra para as ações, citando "triggers" limitados no curto prazo.