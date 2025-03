Índices da China oscilam pouco após anúncio de medidas para impulsionar o consumo

As autoridades elaboraram o plano de ação durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, mas as ações de Hong Kong tiveram pouca reação às notícias. Os mercados da China continental já haviam fechado no momento em que a entrevista começou.

O índice CSI300 fechou em queda de 0,24%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,19%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,77%.

Enquanto isso, a queda no setor imobiliário da China persistiu em fevereiro, com os números oficiais desta segunda-feira mostrando quedas nos preços, investimentos e vendas. As vendas no varejo subiram, mesmo com o aumento do desemprego e a redução da produção industrial.

O UBS espera que o governo chinês aumente o estímulo político ao longo de 2025 para compensar o impacto de choques externos, como tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos da China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,9 a 37.396 .

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,77%, a 24.145 pontos.