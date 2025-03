Instituto Ifo corta previsão de crescimento econômico da Alemanha em 2025 para 0,2%

O Ifo acrescentou que há alguns riscos para a previsão em função das próximas decisões de política econômica na Alemanha e nos Estados Unidos.

A última previsão foi concluída na quinta-feira, de acordo com o Ifo.

Esse foi o dia anterior à declaração do chanceler alemão Friedrich Merz de que ele havia garantido o apoio crucial para um forte aumento dos empréstimos estatais, abrindo caminho para que o Parlamento aprove o acordo histórico nesta semana.

"A economia alemã está travada. Apesar da recuperação do poder de compra, o sentimento do consumidor permanece fraco e as empresas também estão relutantes em investir", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões do Ifo.

A Alemanha se tornou o único país do G7 a registrar contração por dois anos consecutivos no ano passado.

O setor industrial, em particular, está enfrentando uma demanda fraca e concorrência internacional cada vez maior, além dos riscos consideráveis representados pelas incertezas nos Estados Unidos, disse o Ifo.