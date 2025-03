Membros do Fed preparam novas projeções econômicas com foco em impacto das políticas de Trump

Partindo do que algumas autoridades chamaram de "ponto ideal" de crescimento estável e riscos equilibrados, cenários mais complicados estão subitamente em jogo com uma sensação crescente de incerteza em relação às previsões e mercados de ações em queda.

Ainda é provável que haja um "pouso suave", com a economia crescendo e a inflação desacelerando para a meta de 2% do Fed, disse Beth Ann Bovino, economista-chefe do U.S. Bank.

"Ainda assim ... estamos começando a ver vários choques. Guerras comerciais, expectativas do consumidor sinalizando temores de recessão e preocupações com a inflação", disse Bovino, com a política monetária do Fed também incerta caso os planos tarifários de Trump reacendam as pressões dos preços.

Esses choques incluem grandes perdas em Wall Street, com o S&P 500 entrando brevemente em uma correção técnica na semana passada com uma queda de 10% em relação à máxima histórica atingida em fevereiro.

Embora as autoridades do Fed normalmente minimizem as oscilações dos preços dos ativos como um fator na formulação da política monetária, movimentos bruscos são registrados, pois podem mostrar tanto uma perda de confiança quanto sinalizar a redução dos gastos dos consumidores.

Espera-se que o Fed mantenha a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% no final de sua reunião de dois dias na quarta-feira. O nível atual tem sido mantido após um corte em dezembro, quando a projeção mediana dos membros previa dois cortes de 0,25 ponto percentual em 2025; atualmente, operadores preveem três reduções desse tipo.