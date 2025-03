Mercado reduz projeções para o PIB e a inflação no Brasil em 2025, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central reduziram as medianas de suas projeções para o crescimento da economia brasileira neste ano e no próximo, com a expectativa em relação à expansão de 2025 caindo abaixo da marca de 2%, enquanto também diminuíram a previsão para a inflação deste ano, mas viram uma alta maior em 2026, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do país agora é de avanço de 1,99% ao fim deste ano, de alta de 2,01% na pesquisa anterior. Para 2026, a projeção para a expansão da economia brasileira foi a 1,60%, ante 1,70% há uma semana.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda uma queda na projeção da inflação para este ano, agora a 5,66%, de 5,68% no levantamento anterior, uma redução rara na expectativa para o nível dos preços em 2025, que tem sido aumentada constantemente nos últimos meses.