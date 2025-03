Minério de ferro cai com preocupações com demanda após dados imobiliários na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, conforme a divulgação de uma série de dados imobiliários da China aumentou as preocupações com um cenário incerto para a demanda do minério, já obscurecido pela guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 778,5 iuanes (US$107,55) a tonelada.