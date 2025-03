Mubadala busca até 10 sócios para bolsa do Rio de Janeiro, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O Mubadala Investment Co, fundo soberano de Abu Dhabi, está negociando com bancos globais e formadores de mercado a fim de criar um consórcio com até dez parceiros para fornecer liquidez para a nova bolsa de valores no Rio de Janeiro, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Em troca, esses parceiros receberiam capital que diluiria modestamente a participação atual de 73% do Mubadala na nova bolsa, que será chamada de Base Exchange, acrescentaram as fontes, observando que o fundo permaneceria como controlador.