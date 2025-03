Natura&Co continua pressionada com preocupações sobre margens e ritmo do "turnaround"

A companhia anunciou antes da abertura do pregão que seu conselho de administração aprovou programa de recompra de até 52,6 milhões de ações, o equivalente a até 6,2% do total em circulação, com prazo de 12 meses.

Nos primeiros negócios, porém, os papéis chegaram a mostrar uma queda de quase 6%, a R$8,95, renovando mínimas desde 2015, para depois ensaiar uma recuperação, reduzindo o declínio para 2,11%, a R$9,30, por volta de 11h30. Na máxima, chegou a R$9,71.

Na visão de analistas do Bradesco BBI, o balanço e a teleconferência com analistas na sexta-feira não justificam a queda de 30% das ações, mas eles avaliam que há razões para algum "de-rating", bem como menos benefício da dúvida.

Entre essas razões, eles destacaram dúvidas sobre a margem bruta, afirmando não estar claro para se a pressão da margem bruta da Argentina é mais de natureza contábil ou operacional, e se há alguma transferência para 2025.

Outro fator de preocupação está relacionado aos custos de transformação, segundo os analistas do Bradesco BBI, uma vez que os executivos sugeriram que ainda há muito a ser feito, enquanto a expectativa no mercado era de desaceleração neste ano.

"Permaneceremos vigilantes e continuaremos tentando descobrir mais precisamente as questões pendentes que são essenciais para revisar as estimativas", afirmaram Pedro Pinto e Lorenzo Marques em relatório enviado no final da sexta-feira.