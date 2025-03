Planos de reforma fiscal na Alemanha enfrentam último obstáculo em tribunal

Merz quer aprovar um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e mudanças radicais nas regras de endividamento no atual Parlamento, temendo que possam ser bloqueados por um contingente maior de parlamentares de extrema-direita e extrema-esquerda no próximo Parlamento, que toma posse em 25 de março.

Ele tem justificado o rápido cronograma como resposta às recentes mudanças nos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, alertando que uma Rússia hostil e um EUA não confiável podem deixar a Europa exposta.

A parlamentar independente Joana Cotar também disse que apresentou uma queixa para impedir a votação de terça-feira no Parlamento, enquanto três parlamentares do Partido Liberal Democrático (FDP) também planejam petições.

"O governo federal até agora não foi capaz de responder a perguntas muito simples e fundamentais sobre o assunto", disse o especialista em finanças do FDP, Florian Toncar, à dpa.

Merz garantiu o apoio crucial do Partido Verde na semana passada para aprovar as medidas no atual Parlamento, o que ele espera que possa impulsionar o crescimento e aumentar os gastos com defesa na maior economia da Europa.

O comitê parlamentar de orçamento aprovou os planos no domingo. As medidas já sobreviveram a contestações legais anteriores na semana passada do AfD e do partido Esquerda.