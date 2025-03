Presidente da Nvidia defende domínio da IA apesar de concorrência

Na conferência, a Nvidia deve revelar detalhes de um sistema de chips chamado Vera Rubin, nomeado em homenagem à astrônoma norte-americana pioneira no conceito de matéria escura, com a expectativa de que o sistema entre em produção em massa ainda este ano. Esses detalhes serão revelados mesmo quando o antecessor de Rubin, um chip que leva o nome do matemático David Blackwell, anunciado no ano passado, estiver chegando ao mercado após atrasos na produção que prejudicaram as margens de lucro da Nvidia.

Os chips da Nvidia enfrentam pressão de mudanças tecnológicas, conforme os mercados de IA mudam o foco de "treinamento", que é o processo de entregar a modelos de IA, como chatbots, grandes quantidades de dados para torná-los "inteligentes", para "inferência", que é quando o modelo usa essa "inteligência" para produzir respostas para os usuários.

A Nvidia, com uma participação de mercado superior a 90%, domina o mercado de treinamento, mas enfrenta a concorrência na inferência - e a participação de mercado desses concorrentes dependerá de como a computação de inferência é realizada.

"MARTELOS MAIORES"

A computação de inferência é apresentada de várias formas, desde um smartphone que reescreve emails até um data center que produz análises complexas de documentos financeiros. Várias empresas iniciantes no Vale do Silício e em outros lugares, bem como as rivais tradicionais da Nvidia, como a AMD, estão apostando que podem vender chips que farão o trabalho a um custo geral mais baixo - especialmente os custos de eletricidade, em que os chips da Nvidia consomem tanta energia que as empresas de IA estão recorrendo ao uso de reatores nucleares.

"Eles têm um martelo e estão apenas fazendo martelos maiores", disse Bob Beachler, vice-presidente da Untether AI, uma das pelo menos 60 startups que estão tentando desbancar a Nvidia nos mercados de inferência. "Eles são os donos do mercado (de treinamento). Assim, cada novo chip que eles lançam tem muita bagagem de treinamento."