Rápida recuperação do mercado imobiliário da zona do euro gera preocupação, diz BCE

FRANKFURT (Reuters) - O mercado imobiliário da zona do euro já se recuperou de sua recente queda e é provável que os preços aumentem ainda mais, desafiando a acessibilidade em um desenvolvimento potencialmente insalubre, disse o Banco Central Europeu em um artigo do Boletim Econômico.

Os preços das residências caíram a partir de 2022, uma vez que o aumento da inflação, os altos custos de energia e a elevação da taxa de juros restringiram um mercado que vinha tendo uma trajetória excepcional nos anos anteriores.

Mas essa queda foi superficial, com a parte do ciclo que vai do pico ao ponto mais baixo mostrando um declínio acumulado de 3% em um ano e meio, uma baixa menor do que durante a crise financeira global e a crise da dívida soberana, quando os preços caíram quase 5%, disse o BCE nesta segunda-feira.