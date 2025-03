STOXX 600 avança com impulso de reforma fiscal na Alemanha e ações de energia

As ações do setor de luxo limitavam os ganhos gerais, com a L'Oreal caindo 2,1%, a Kering recuando 2,3% e a Burberry perdendo 2,2%.

O STOXX 600 registrou uma perda semanal na sexta-feira, uma vez que as constantes reviravoltas do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação a suas promessas de tarifas têm ampliado as preocupações sobre uma desaceleração econômica na maior economia do mundo.

Enquanto isso, o foco também está nas decisões de bancos centrais nesta semana, incluindo o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, com os investidores esperando que ambos mantenham as taxas de juros inalteradas.